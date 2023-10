Dopo un bisticcio con Ronald Koeman a causa di una mancata convocazione da lui mal accettata, Jeremie Frimpong è tornato a disposizione della Nazionale olandese.

E ai microfoni di NU.nl, il giocatore del Bayer Leverkusen torna con la mente al Mondiale in Qatar, dove era tra i convocati ma non riuscì a giocare un minuto, anche per via della concorrenza di Denzel Dumfries, titolare inavomibile: "Ma è stata una bellissima esperienza e un sogno essere lì. Non posso che ammirare Denzel perché ha molta più esperienza di me. Sono migliore di lui in attacco? No, porta molto alla squadra e crea molte occasioni e sa anche segnare gol. Ma questo per me è anche educativo. Ed è vantaggioso per la nazionale se gioca bene”.