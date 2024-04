"Zielinski è un professionista, è giusto che metta tutto quello che ha finché è del Napoli. Inoltre è un ragazzo d'oro. Ho avuto la fortuna di giocarci insieme a Udine e si vedeva che che lavorava sempre con straordinaria abnegazione. Pur non giocando tanto lavorava sempre come se dovesse scendere in campo dal primo minuto, questa caratteristica se l'è portata dietro per tutta la sua carriera". Così Andrea Lazzari, parlando a Radio Kiss Kiss Napoli del polacco, suo ex compagno ai tempi dell'Udinese, che a Monza ha ritrovato la gioia del gol domenica scorsa.

"L'esclusione dalla lista Champions? Purtroppo queste sono scelte che che fa la società, credo con l'avallo del mister quindi non posso dire se è giusta o sbagliata - ha aggiunto -. Però credo che avere a disposizione Zielinski per per delle partite importanti come quelle contro il Barcellona, come ha fatto vedere in passato, sarebbe stato necessario. Poi purtroppo ci sono delle dinamiche che non si possono valutare prima. E comunque non si può più tornare indietro".