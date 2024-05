"Dal punto di vista mentale siamo cresciuti abbastanza, l'ultima gara contro l'Inter ne è la dimostrazione". Parola di Igor Tudor, protagonista in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima gara del campionato sulla panchina della Lazio.

Il tecnico biancoceleste torna sulla prestazione dei suoi nell'1-1 di San Siro contro i campioni d'Italia: "Avevano già vinto ma hanno messo in campo la formazione migliore. Noi abbiamo messo la giura cattiveria in campo, ho visto tutte la partite della Lazio quest'anno e ho avuto buone risposte, visto che l'Inter è una squadra dell'altro mondo. Abbiamo fatto anche alcuni sbagli ma è normale. Dobbiamo imparare in fretta e in questi mesi ho scoperto qualcosa dei miei giocatori".