Il difensore della Lazio Nicolò Casale, raggiunto nel ritiro di Formello da TVPlay, ha svelato alcuni aneddoti sugli avversari affrontati in carriera. Spiegando quali sono stati a suo dire i più difficili da marcare: "Ce ne sono parecchi, dipende anche dalla partita. All'andata Marcus Thuram mi ha colpito molto poi c'è Rafael Leao del Milan che quando è in giornata ha un passo veramente difficile da tenere. Dico questi due. In Champions invece quello che mi ha colpito di più è stato Santiago Gimenez del Feyenoord e infati ha molte offerte importanti in Europa".