Valentino Lazaro è appena rientrato all’Inter dopo l’esperienza in prestito al Benfica, ma non è destinato a rimanere in nerazzurro anche in caso di partenza di Denzel Dumfries. Come riportato da Sportal.it, diversi club avrebbero messo gli occhi sull’esterno austriaco e tra questi c’è anche la Fiorentina. Da capire se i Viola vorranno imbastire l’operazione in prestito o a titolo definitivo, ipotesi preferita dal club nerazzurro che potrebbe così fare cassa.