Lautaro Martinez è pronto a lanciarsi in una nuova attività imprenditoriale nella sua Argentina, nello specifico a Mendoza, dove l'attaccante dell'Inter aprirà a breve un centro turistico e gastronomico che nelle intenzioni promette di trasformare l'esperienza dei visitatori, fondendo l'eccellenza dei suoi vini con la ricchezza della sua cucina e la bellezza dei suoi dintorni naturali. Il tutto vedrà la luce nella zona di Las Compuertas, una regione ricca di storia e tradizione vinicola. Insieme alla moglie Agustina Gandolfo, il Toro ha lanciato la linea di vini Malbec 'Cittanina', prodotti a Mendoza. Federico Isgro, uno degli animatori del progetto, ha raccontato a Radio Post 92.1 come è nato questo progetto: "In breve, è 'Citta', dalla parola italiana per città, e 'Nina', che è la prima figlia dei bambini. E poi, oltre a questo, ciò che si sta costruendo a Las Compuertas, oltre a essere un bellissimo vecchio vigneto, sarà una piccola città dove sorgerà la cantina, un luogo di degustazione, un posto molto carino. È un investimento di Lautaro Martínez, che mantiene sempre un profilo molto basso come fa lui, la sua famiglia e la famiglia di Agustina".

E dire che in principio, Isgro non aveva la minima idea di chi fosse Lautaro: "Non seguo il calcio in generale. Quando abbiamo iniziato a chiacchierare con il suo suocero Coco, mi hanno detto: 'È il suocero del Toro', e io ho chiesto: 'Chi è il Toro?'", dice con un sorriso. "Ci siamo incontrati e abbiamo parlato di vino, dei suoi temi e delle sfide che si presentano quando si vende. Gli piaceva molto di più che cercare il profilo di un vignaiolo o di qualcuno che comunica dall'alto verso il basso, cercando di creare il progetto dal basso verso l'alto, solido, con tutte le basi necessarie per renderlo sostenibile nel tempo".