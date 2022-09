A salvare la squadra di Simone Inzaghi è ancora Marcelo Brozovic, in gol per la seconda gara consecutiva in campionato dopo quello al Milan. Brozovic segna ma tra i migliori in campo c'è anche Lautaro Martinez . È proprio l'argentino a presentarsi ai microfoni di Inter TV per commentare la gara.

“Sì, era un momento difficile. Vincere così ci dà soddisfazioni diverse. Oggi sicuramente meritavamo la vittoria, lo abbiamo fatto e ora pensiamo a ciò che c’è davanti”.

Ottima la tua prestazione. Ti senti importante e punto di riferimento per i compagni?

“Sicuramente cerco di lavorare sempre e di dare il massimo. A volte si riesce a vincere altre volte no, a volte si riesce a fare gol e altre no. Oggi credo che dovevamo dare qualcosa in più tutti e credo che i miei compagni abbiano dato quel qualcosa in più che era mancato nelle ultime gare che avevamo perso. Oggi abbiamo vinto meritatamente perché abbiamo messo quello che dovremmo mettere in tutte le partite".

Cosa è successo tra primo e secondo tempo?

“Abbiamo affrontato una squadra complicata. Poi nell’intervallo, dopo la grandissima fatica a trovare la porta del primo tempo perché ci chiudevano gli spazi e venivano a uomo, ci siamo parlati e nel secondo tempo siamo stati bravi. Loro si sono stancati perché è ovvio che non si riesca a fare questo lavoro per tutta la gara e noi siamo stati bravi a trovare gli spazi".