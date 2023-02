"Non solo nel primo tempo, anche nel secondo, non abbiamo fatto la partita che volevamo fare. Se vogliamo raggiungere degli obiettivi non possiamo scendere in campo così. Oggi sono troppo deluso per la prestazione fatta. Dobbiamo cambiare subito perché così non andiamo da nessuna parte". Sono le dure parole di Lautaro Martinez dopo il ko incassato in casa del Bologna che a Inter TV non risparmia le critiche alla prestazione fatta dalla squadra.

Come mai c’è tutta questa differenza con squadre sulla carta abbordabili?

"Non lo so. Per ciò dico che così non andiamo da nessuna parte perché abbiamo dimostrato qualità e che la squadra c’è perché in partite importanti siamo riusciti a fare ciò che abbiamo preparato e oggi no come in tante altre partite prima e abbiamo perso infatti tanti punti. Adesso dobbiamo recuperare energia e preparare la partita con un’immagine diversa".

Ora il Lecce in un marzo ricco di impegni:

"Sì, sarà una sfida importante, dove dobbiamo prenderci i tre punti perché servono per la classifica, per rimanere lì per un posto un Champions. Oggi abbiamo perso una partita che ci avrebbe lasciati più tranquilli, ma ora dobbiamo abbassare la testa, pedalare e lavorare insieme perché è l'unico modo per andare avanti".