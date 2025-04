"Anch'io sono figlio del calcio italiano. La mia scuola si chiamava Milan. La vittoria per 4-0 contro il Barcellona nella finale di Champions League del 1994 è stata, nel mio allenamento, il punto di riferimento per vedere come una squadra attacca e difende insieme". Inizia così un articolo, pubblicato dal quotidiano tedesco Die Welt, a firma Philipp Lahm. Che prima della sfida tra Bayern Monaco e Inter ricorda la sfida del Bernabeu di Madrid che metteva in palio la Champions League 2010: "Guidata dal maestro della difesa José Mourinho, l'Inter ha segnato due gol su lanci lunghi. Eravamo all'inizio del nostro sviluppo, tatticamente immaturi e sopraffatti come collettività".

L'analisi di Lahm si sposta poi sul calcio italiano in generale: "Quindi so cosa rende forte il calcio italiano. O meglio, dovrei dire: ciò che lo rendeva forte. Perché questo titolo di Champions League è stato finora l'ultimo. La Serie A, un tempo il campionato più prestigioso del mondo, potrebbe presto restare a mani vuote per quindici anni (come è accaduto dal 1969 al 1984). Nella stagione in corso, l'Inter è l'ultima rappresentante dell'Italia e non è la favorita contro il Bayern nei quarti di finale. Già nel 2010 si intuiva che qualcosa stava per finire. Per superare la semifinale contro la superiorità del Barcellona, ​​l'Inter ha avuto bisogno di una dose enorme di fortuna. Nella gara di andata, un vulcano in Islanda è stato d'aiuto, poiché la sua eruzione ha reso difficoltoso il viiaggio dalla Spagna. Nella partita di ritorno, l'Inter si è barricata in area di rigore in modo bizzarro. Le cose di questo tipo raramente vanno bene. José Mourinho probabilmente se ne è accorto, ha lasciato il Triplete e si è trasferito al Madrid".

L'ex terzino del Bayern Monaco getta anche un occhio su quella che è l'attualità del calcio italiano: "In passato tutti volevano andare in Italia . Milano era la capitale mondiale del calcio. Qui in Germania è divenuta familiare una frase di Andreas Möller: "Milano o Madrid, l'importante è l'Italia!" Ancora oggi tutti capiscono cosa intendeva, non solo i vacanzieri italiani come me. Le cause della recessione sono varie: molti club italiani non sono più nelle mani di mecenati della loro patria, ma piuttosto di investitori provenienti dagli Stati Uniti. In Inghilterra vengono accettati capitali dall'estero, mentre in Italia questa svendita sembra aver comportato una perdita di identità e di importanza. Lo si può vedere negli stadi obsoleti. Ne sono sorpreso, dopotutto stiamo parlando del paese in cui si trova il Colosseo. L'Italia modernizzerà i suoi stadi per gli Europei del 2032. C'è il progetto di ricostruire San Siro, un tempo la Scala del calcio. Va bene; Una società ha bisogno di luoghi di incontro sostenibili e adatti alle famiglie, dove celebrare il calcio come bene culturale".