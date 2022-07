Oggi, 1° luglio 2022, André Onana è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter chiudendo un capitolo importante della sua carriera con l'Ajax dopo sette anni. Club in cui ha condiviso lo spogliatoio con Zakaria Labyad, anch'egli svincolato dai Lancieri: "André è una delle persone che rispetto di più nel mondo del calcio, un ragazzo umile e una brava persona, nonché il miglior portiere con cui abbia mai giocato. Per me Onana oggi è uno dei top 5 estremi difensori del mondo - ha spiegato il trequartista marocchino a Tuttomercatoweb.com -. Ha tutte le qualità per essere fin da subito il numero uno dell'Inter. Non conosco così bene Handanovic, ma so che André non avrà problemi a diventare il titolare anche in questa sua nuova avventura".