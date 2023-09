Per la quarta stagione consecutiva, l'Inter affronta una squadra spagnola nella fase a gironi di Champions League: dopo Real Madrid, incrociato due volte, e Barcellona tocca ora alla Real Sociedad, che dopo dieci stagioni torna nella massima competizione europea. Il bilancio dell'Inter con le iberiche non è lusinghiero: la vittoria per 1-0 a San Siro contro i catalani della scorsa stagione è una delle uniche due vittorie dell'Inter nelle ultime 14 partite contro club della Liga a fronte di due pareggi e ben dieci sconfitte, una serie che include anche la sconfitta per 3-2 contro il Siviglia nella finale di Europa League 2020.

L'Inter aveva perso sei trasferte consecutive in Spagna prima del pareggio per 3-3 in casa del Barcellona alla quarta giornata; lo 0-0 in casa del Valencia nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2006-07 è l'unica altra volta in cui è riuscito a evitare la sconfitta nelle ultime nove trasferte, pareggio che oltretutto è costato l'eliminazione dal torneo visto il 2-2 dell'andata a San Siro. L'ultima vittoria dei nerazzurri in Spagna è il 5-1 in casa del Valencia nella fase a gironi della Champions League 2004-05.