"Il Porto ha violato le regole del fair-play finanziario nel periodo tra ottobre 2023 e gennaio 2024, quindi sarà punito con delle sanzioni dalla UEFA". La notizia lanciata da Record e ripresa da altri media portoghesi è stata smentita seccamente dal club di Pinto da Costa attraverso una nota ufficiale firmata dal Consiglio di Amministrazione, in cui è stata fatta luce rispetto alla situazione economica di fronte a Nyon: "1. È falso che il Porto abbia violato le regole del Fair Play finanziario della UEFA o che sia a rischio di non rispettarle alla fine della stagione; 2. Le nuove linee guida sulla sostenibilità finanziaria della UEFA riportate il 15 gennaio sono state pienamente rispettate il 9 febbraio; 3. Il 31 marzo, al momento della valutazione delle condizioni di licenza per partecipare alle competizioni UEFA 2024/25, il Porto ha soddisfatto tutti i requisiti, quindi ha già ricevuto la licenza per partecipare alle gare europee della prossima stagione".