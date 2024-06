PUMA e Lega Serie A hanno presentato il nuovo pallone ufficiale che verrà utilizzato in Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa, EA SPORTS FC Supercup e competizioni Primavera 1, per la stagione 2024/25. Il pallone si chiama "PUMA Orbita Serie A".

Come riportato nel comunicato ufficiale, in questa prima versione su base bianca, "il PUMA Orbita Serie A è caratterizzato da grafiche che richiamano le colorway degli anni ’80 e ’90 con elementi geometrici dai colori vibranti e contrastanti, che spiccano sui 12 grandi pannelli a forma di stella con un numero ridotto di cuciture per consentire una migliore connessione con il pallone.. Sarà disponibile a breve su PUMA.com e presso selezionati retailer".