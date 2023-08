Non contenti di spadroneggiare sul mercato, i club della Saudi Pro League adesso starebbero pensando addirittura allo sbarco sul campo nel contintente europeo.

Negli uffici dove lavorano i dirigenti dei club più importanti del Paese, quelli controllati direttamente dalla famiglia reale e in particolare dal fondo Pif, si fa sempre più insistente una voce: gli arabi vogliono un posto in Champions League. Nei prossimi mesi potrebbero addirittura formulare all'Uefa una richiesta ufficiale di una wild card per accedere alla nuova formula del torneo nella stagione 2024-25, quella della grande riforma a 36 squadre. Questo permetterebbe a società come l'Al-Ittihad e l'Al-Ahli di Gedda o l'Al-Nassr e l'Al-Hilal di Riyad di acquisire ancora più prestigio internazionale oltre che un approfondito know-how in termini organizzativi.