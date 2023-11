Come ovvio, l'Inter monitora costantemente le prestazioni dei tanti ragazzi in prestito in giro per l'Italia. E' successo anche questo pomeriggio allo stadio Alberto Braglia di Modena, dove era impegnata la Sampdoria di Filip Stankovic e Sebastiano Esposito: un osservatore nerazzurro, riporta il sito ClubDoria46, era presente in tribuna per vedere da vicino i due ragazzi. Ed è stato ripagato in particolare dall'attaccante, che finalmente è riuscito a trovare la via del gol: imbeccato solo in area da Manuel De Luca, Esposito si è inventato un delizioso pallonetto a punire l'uscita di Riccardo Gagno.

Il portiere gialloblu poi si supera su un calcio di punizione dello stesso Esposito, toccato quanto basta per deviare il pallone sulla traversa. La Samp si è comunque imposta col punteggio di 2-0: di Pajtim Kasami la seconda rete doriana. E per il figlio di Deki un altro importante clean sheet.