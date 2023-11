Dopo il polverone alzato con le sue dichiarazioni anti-juventine, Ignazio La Russa ha voluto inviare una lettera a Tuttosport per spiegare il senso della sua battuta sul voler fare il Ministro dello Sport per 'affossare' proprio i bianconeri, lui che è uno storico tifoso dell'Inter: "Caro Direttore, il Suo giornale, forse proprio perché il più 'vicino' alle squadre di Torino, è stato quello che ha più compreso il senso scherzoso (una vera e propria 'battuta' nel tono e nelle parole) con cui volutamente ipotizzavo che avrei 'affossato' la Juventus se mai fossi stato Ministro dello Sport - le parole del presidente del Senato riportate dall'edizione online di TS -. È però vero che, come scrive Tuttosport, una battuta da parte mia, benché accolta da applausi e risate, può anche essere o apparire inopportuna, specie se sottintende un sentimento antisportivo. Ed è per questo motivo che mi permetto di scriverle, non per pentirmi (all’ironia come anche all’autoironia non so proprio rinunciare) ma per segnalare una mia dichiarazione (datata ma non troppo) che le allego e nella quale sostenevo di non gradire che la Juventus fosse penalizzata in classifica (è semmai la società, se sbaglia, a dover essere sanzionata economicamente), preferendo batterla nei risultati sul campo.

Un po’ di leggerezza, per concludere, nel tifo e negli sfottò non violenti fuori dallo stadio invece, è a mio avviso un comportamento essenziale del successo di uno sport - il calcio - che resta tra i più amati del mondo. Grazie per l’ospitalità”.