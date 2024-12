In attesa dell'importante inaugurazione al Teatro alla Scala per la Prima di questa sera, quando alle 18 si alzerà il sipario sull'opera 'La Forza del Destino' di Giuseppe Verdi, opera notoriamente famosa alle cronache come 'portatrice di jella'. All'evento in questione presenzierà anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che dai colleghi di ANSA che lo hanno intercettato è stato stuzzicato proprio sul tema della scaramanzia, argomento sul quale il politico di fede interista risponde con ironia tirando in ballo la sua Beneamata.

"Scaramantico per stasera? Mi hanno detto che basta non pronunziarla. Mi dicono che sia molto bella e poi io non sono troppo scaramantico, solo per l'Inter, per il resto non ha importanza. Bisogna incrociare le dita ma noi non ci crediamo e ci andremo, vero sindaco che ci andiamo?" ha concluso rivolgendosi al sindaco di Milano Giuseppe Sala, altro tifoso interista.