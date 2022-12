Ignazio La Russa, presidente del Senato, non vuole minimamente credere alle voci di un possibile ritorno di Beppe Marotta alla Juventus: "Non credo che Marotta tornerà alla Juventus, ormai lo consideriamo nerazzurro a tutti gli effetti, lo leghiamo con una catena a San Siro e non lo facciamo muovere da lì. E’ il migliore, è nostro e non si tocca”. Sulla vicenda giudiziaria che riguarda i bianconeri aggiunge: “Forse la Juventus avrà sbagliato più di altre, ma attenzione, perché non è un pesciolino rosso in mezzo a tanti altri e lo dico io che juventino non sono, non sono per nulla felice di quello che è successo”.