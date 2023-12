Vittoria tonda per la Roma di José Mourinho che torna ai tre punti europei grazie alle reti di Lukaku, Belotti e Pisilli, ma è costretta ad abbandonare comunque il sogno primo posto che sarebbe valsa la qualificazione direttamente agli ottavi. A vincere è anche lo Slavia Praga contro il Servette e con 15 punti, a +2 dai giallorossi, sono i cechi ad evitare il playoff con le retrocesse dalla Champions.



Appuntamento rimandato con la vittoria quello invece della Fiorentina che rimedia soltanto un pari in casa del Ferencvaros, dove Vincenzo Italiano perde anche Nico Gonzalez per infortunio. Pareggio ininfluente ai fini del del primo posto del Gruppo F, brillantemente conquistato con due punti di vantaggio sugli ungheresi, secondi a 10 punti.

Di seguito tutti i risultati di Europa League:

Lask-Tolosa 1-2

Leverkusen-Molde 5-1

Panathinaikos-Maccabi Haifa 1-2

Qarabag-Hacken 2-1

Rennes-Villarreal 2-3

Roma-Sheriff 3-0

Union Saint Gilloise-Liverpool 2-1

Slavia Praga-Servette 4-0

Di seguito tutti i risultati di Conference League:

Aberdeen-Francoforte 2-0

Fenerbahce-Trnava 4-0

Ferencvaros-Fiorentina 1-1

Genk-Cukaricki 2-0

Legia-Alkmaar 2-0

Ludogorets-Nordsjaelland 1-0

Paok-HJK 4-2

Zrinjski-Aston Villa 1-1