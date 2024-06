Riunito oggi a Londra, dove si disputerà questa sera la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid, il Comitato Esecutivo dell'ECA ha indetto oggi l'ultima riunione della stagione 2023/24. Tra gli argomenti trattati nel meeting, argomenti definiti prioritari dai vari club europei, c'è anche un rapporto sulla richiesta avanzata dalla Juventus di rientrare nell'Associazione dei club europei, lasciata dopo l'adesione al progetto Super League che ha portato alla rottura tra Agnelli e l'associazione stessa, oltre che con l'ex presidente UEFA Ceferin.

The ECA Executive Committee met in London today for its last meeting of the 2023/24 season ahead of tonight’s UEFA Champions League final at Wembley. ️



Key topics included various priorities for European clubs, as well as a report on the request from @JuventusFC to rejoin ECA.… pic.twitter.com/mQF6MTgTdy