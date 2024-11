Arrivati a 23 anni di attività, i fondatori Paula de la Fuente e Javier Zanetti organizzano una serata per rivivere, insieme a diversi ospiti d'eccezione, le emozioni e le soddisfazioni legate al lavoro della Fondazione PUPI Ente Filantropico del Terzo Settore. Il Charity Dinner 'UN SORRISO PER PUPI – 23 ANNI INSIEME' andrà in scena giovedì 28 novembre dalle ore 19 nella cornice del Lago di Como, presso il Padiglione Centrale di Villa Erba (Largo Luchino Visconti, 4 – Cernobbio CO). La raccolta fondi sarà destinata alla riqualificazione di spazi destinati a progetti educativi e ludici in Argentina e a Como. A completare la serata ci sarà un’asta benefica silenziosa che è già online su Memorabid, al link www.memorabid.com/pupi che permetterà di aggiudicarsi pezzi unici ed esperienze indimenticabili dei maggiori rappresentanti dello sport e della musica.

"Siamo grati di essere in una cornice così prestigiosa come il lago di Como che io e la mia famiglia abbiamo la fortuna di chiamare casa. Siamo felici di organizzare proprio qui un evento della Fondazione PUPI che andrà a supportare un progetto in Argentina e uno sul territorio di Como, entrambi legati alla riqualificazione di spazi educativi" le parole dell'argentino, vice presidente dell'Inter e fondatore della Fondazione PUPI.