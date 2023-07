"La FIFA accoglie con favore la sentenza odierna del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) che conferma pienamente la legalità, la validità e la proporzionalità del Regolamento FIFA sugli agenti di calcio (FFAR)". È quanto, attraverso una nota ufficiale, fa sapere l’organo di governo del calcio mondiale a proposito della decisione adottata dal Tribunale sul delicato tema dei procuratori.

"Il FFAR è uno sviluppo chiave nella riforma del sistema dei trasferimenti di calcio della FIFA, nell’ambito dell’obiettivo strategico di modernizzare il quadro normativo del calcio, e regolamenterà il lavoro degli agenti di calcio nel trasferimento dei giocatori" prosegue la FIFA, sottolineando "in particolare che il lodo conferma la sua autorità regolamentare nel disciplinare l’attività degli agenti di calcio nel sistema dei trasferimenti, nonché la validità delle disposizioni chiave delle FFAR. Tali disposizioni includono in particolare il tetto massimo per i servizi, il divieto di rappresentanza multipla e il principio secondo cui solo gli agenti di calcio autorizzati possono fornire servizi di agente di calcio, tutti elementi che miglioreranno la stabilità contrattuale, garantiranno che gli interessi degli agenti di calcio siano allineati con quelli dei loro clienti, aumenteranno gli standard professionali ed etici e proteggeranno il buon funzionamento del sistema di trasferimento dei giocatori".

"La FIFA - conclude la nota - confida che questo riconoscimento fornisca a tutte le parti interessate del calcio una rassicurazione legale sull’integrità del quadro normativo degli agenti di calcio, anche in relazione alle controversie in corso".