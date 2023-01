Fiocco rosa in casa Inter. È nata Hannah Dzeko, quartogenita dell'attaccante nerazzurro Edin. Ad annunciarlo sono i genitori stessi tramite social con tanto di foto di mamma e figlia: "Benvenuta amore nostro" si legge a corredo della foto che ritrae mamma Amra e la piccola neo-arrivata, foto condivisa anche dal numero nove di Simone Inzaghi che corona al meglio la bella settimana vissuta. Non mancano le congratulazioni rivolte a mamma e papà dal mondo nerazzurro. "Piacere di conosceri, Hannah", commenta l'Inter. "Benvenuta Hannah, non vediamo l'ora di conoscerti" scrive lady Barella; "Benvenuta meraviglia" è il commento di Enza De Cristoforo, moglie di Danilo D'Ambrosio. Si limita ad un semplice "congratulazioni" la compagna di De Vrij, anche lei in dolce attesa.