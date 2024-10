Dopo la partita giocata ieri sera al Franchi tra Fiorentina e Milan e vinta dai padroni di casa, la Digos di Firenze ha sottoposto a controllo due pullman dei tifosi rossoneri parcheggiati nei pressi dello stadio fiesole. Durante gli accertamenti, la polizia ha scoperto "una dozzina di coltelli a serramanico e diverse aste rigide alle quali erano attaccate, a mo' di bandiera, dei drappi neri - come si legge su Sportmediaset -. In realtà, secondo la polizia, si trattava di tubi per uso idraulico da utilizzare, all'occorrenza, secondo la Digos, come oggetti contundenti in eventuali scontri. Il materiale è stato sequestrato".

I tifosi sono stati identificati, ma al momento non risulta nessun denunciato. Sono in corso accertamenti per individuare gli eventuali responsabili che potrebbero vertere su di loro l'ipotesi di reato "di possesso di armi, oggetti contundenti o comunque atti a offendere e artifizi pirotecnici, in occasione di manifestazioni sportive". Un reato punibile con la reclusione da sei mesi a 3 anni e con la multa da 1.000 a 1.500 euro, oltre che il 'classico' Daspo.