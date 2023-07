Anche la Curva Nord Milano si unisce al lutto del mondo del calcio e dell'Inter in particolare per la scomparsa, avvenuta questa mattina, di Luisito Suarez all'età di 88 anni: "La Nord si stringe al dolore di tutta la famiglia Inter per la scomparsa di una storica bandiera nerazzurra. Suarez ha sempre testimoniato il suo indissolubile legame con l’Inter e la storia che ha contribuito a scrivere in prima persona. Ciao Luisito, porta il nostro affettuoso saluto a tutte le altre glorie nerazzurre che costellano il cielo".