Dopo l'1-1 con il Galles, la Croazia di Marcelo Brozovic cerca punti per il prossimo Europeo contro la Turchia di Hakan Calhanoglu. A presentare il match in conferenza stampa ci pensa il ct Zlatko Dalic: "La Turchia ha grandi individualità, il nuovo ct ha portato ordine e disciplina. Hanno qualità, hanno battuto l'Armenia. La Turchia è meglio del Galles, loro giocano in casa, noi dovremo difenderci meglio e più organizzati. Non mi aspetto una partita di sola andata come a Poljud, dobbiamo stare molto attenti. La partita sarà più impegnativa perché i turchi sono sicuramente migliori del Galles" .