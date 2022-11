3 ottobre: successo in rimonta a Verona contro l'Hellas. Da quella data l'Udinese non ha più vinto, centrando tre pareggi e tre sconfitte. L'ultimo dei segni 'x' è quello di stasera contro il Lecce, che ottiene un prezioso punto salvezza alla Dacia Arena. Segnano i due riferimenti offensivi: a Colombo risponde Beto. Al 33' gli ospiti passano in vantaggio con la caparbietà di Colombo, che si ritrova lì il tiro dopo il primo tentativo e non fallisce. L'Udinese non demorde, costruisce pericoli, seppur con qualche appannamento. Al 69' ecco la firma del pari, con Beto, bravo a raccogliere il cross di Deulofeu da sinistra. Sette minuti più tardi capovolgimento a tutta velocità di Deulofeu, con una percussione impressionante, la cui conclusione si perde sul fondo. Udinese che in classifica tocca tuota 23 punti al settimo posto, Lecce 17esimo a quota 9.