Il prossimo 30 luglio, l'Inter sarà di scena allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, teatro della sfida amichevole contro l'Olympique Lione. Per i nerazzurri sarà un ritorno nella città romagnola dove, sfide di campionato a parte, non ha effettuato molte puntate nella propria storia a differenza di Juventus e Milan. Si ricorda un’amichevole nell’estate del 1971 con la formazione locale, con i tifosi seduti addirittura a bordo campo, un quadrangolare a fine anni ’70 a cui partecipò anche il Milan e l’ultima esibizione dieci anni più tardi, un’amichevole precampionato, contro i francesi del St. Etienne, ex squadra di Michael Platini.