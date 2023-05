Dopo il nuovo record di presenze stasera contro l'Atalanta, l'Inter ha voluto ringraziare tutti i tifosi che hanno affollato San Siro in questa stagione, facendo registrare il record di spettatori totali in una stagione per il club. Ecco il comunicato.

"C’è un legame unico tra l’Inter e i suoi tifosi. Lo certificano la passione e il supporto con cui la squadra è stata accompagnata in una stagione incredibile che ha visto i nerazzurri alzare al cielo la Supercoppa e la Coppa Italia con un epilogo ancora da vivere e una finale di Champions League ancora da giocare. Lo certificano i numeri, ancora una volta straordinari, con una media spettatori di più di 70mila tifosi nerazzurri: un record assoluto nella storia dell’Inter. Con Inter-Atalanta le sfide casalinghe del 2022/23 si chiudono con un altro sold-out e con un dato complessivo di 1.973.505 presenze visto che i nerazzurri hanno disputato tutte le partite possibili in casa tra tutte le competizioni, 28 in totale. Ai 1.379.978 che hanno accompagnato la squadra nelle sfide di Serie A si aggiungono i 593.527 delle Coppe. I tifosi nerazzurri si confermano i numeri uno in Italia per presenze allo stadio: per il costante supporto e per il calore sempre dimostrato ancora una volta GRAZIE, un grazie moltiplicato per di 1.973.505 volte e ancora una volta di più...per tutte le emozioni che abbiamo vissuto e per quelle che ci aspettano".