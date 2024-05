L'Inter campione d'Italia sarà in scena allo stadio 'Bentegodi' di Verona per l'ultima gara stagionale contro l'Hellas. L'appuntamento per il match che chiuderà il campionato dei nerazzurri è fissato per domenica 26 maggio alle 20:45, in diretta esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la sfida tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet. Su FcInternews.it, come sempre, daremo ai lettori aggiornamenti pre e post partita, oltre a seguire la gara atttaverso la diretta testuale.