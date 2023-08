Eugenio Corini, tecnico del Palermo, prima della chiusura del mercato si attende ancora due-tre colpi. Nell’agenda del direttore sportivo Leandro Rinaudo c’è Niccolò Corrado ex Inter. Come riportato da Sporticily.it il suo attuale allenatore alla Ternana Cristiano Lucarelli ha messo in preventivo l’idea di perderlo ed infatti ha dichiarato: "È stato valorizzato. Sappiamo benissimo che oltre una certa cifra il ragazzo deve andare via. Sappiamo che se dovesse arrivare una proposta vicina ai 2 milioni di euro andrà verso altri lidi. Noi abbiamo individuato altri due o tre giocatori per colmare il vuoto". L’obiettivo del Palermo è quello di giocare d’anticipo nei confronti dell’Inter, perché i nerazzurri sul classe 2000 vantano il diritto di recompra da esercitare nel 2024 ma che il club di Viale della Liberazione sembrava intenzionato ad anticipare, frenando però viste le ultime vicissitudini di mercato.

Daniele Luongo