Pisa e Inter si sfideranno in amichevole all'Arena Garibaldi dopo ben 27 anni. L'ultima volta andò in scena il 19 agosto del 1997, quando i toscani tennero a battesimo il debutto di Ronaldo; successivamente, le due formazioni incrociarono i loro destini nel 2020, sempre in amichevole, ma a San Siro. L'appuntamento è fissato per venerdì 2 agosto, quando Simone Inzaghi farà visita al fratello Filippo. "Le informazioni relative alla biglietteria e agli accrediti saranno prossimamente rese note attraverso i canali ufficiali della Società", informa la società toscana.