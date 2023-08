L'ex portiere Pascal Zuberbülher ha parlato di Yann Sommer ai microfoni di 20Minuten: "Sono felicissimo per Yann, non è assolutamente un errore lasciare il Bayern. Ovviamente ci sono state critiche per il trasferimento, ma questo fa parte del gioco. Ha giocato, ha vinto lo scudetto e ora può passare alla Serie A".

La carriera di Sommer continua a crescere: "Sono super felice per lui che ha scelto con lucidità. L'Italia è un Paese che gli farà bene. L'Inter è un super club, ha un grande stadio e sono sicuro che non vede l'ora di affrontare la nuova sfida. Inizierà da numero uno, ma deve meritarsi sul campo la titolarità", ha concluso.