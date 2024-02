I gol di un attaccante si contano, ma soprattutto si pesano. Ecco perché i 15 messi a referto in questa stagione da Dusan Vlahovic nella Juve, in un contesto di gioco che non lo aiuta più tanto, hanno un peso specifico maggiore: "Valgono almeno 20/25 con una qualità diversa. Se giocasse, per esempio, nell'Inter, forse segnerebbe più di Lautaro Martinez che è un ottimo attaccante", la considerazione di Ivica Iliev, ex direttore sportivo del Partizan Belgrado, ai microfoni di TuttoJuve.