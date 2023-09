Massimo Drago crede ancora in Stefano Sensi. Raggiunto da Sportitalia, l’ex tecnico del centrocampista ai tempi del Cesena è sicuro che l'ex Sassuolo possa togliersi ancora delle soddisfazioni in nerazzurro: "Io sono convinto che possa far bene, è un giocatore di grande qualità e lo ha dimostrato nei primi mesi di Inter. Forse troppo poco, ma per gli acciacchi che ne hanno condizionato il rendimento".

Crede ancora in lui e che sia quello visto in quei mesi?

"Non dimentichiamoci che era diventato un punto fermo della Nazionale. Gli infortuni ne hanno dimezzato il rendimento e condizionato la carriera. Se starà bene farà comodo anche alla Nazionale, oltre che togliersi soddisfazioni all'Inter".