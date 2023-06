Dopo la delusione della finale di Champions arriva un altro colpo da incassare per Denzel Dumfries, reduce dall'eliminazione di ieri dalla Nations League con la sua Olanda. Eliminazione registrata in semifinale per mano della Croazia, Nazionale nella quale l'esterno nerazzurro ha ritrovato il compagno di squadra Marcelo Brozovic e l'ex compagno Ivan Perisic, con il quale ha trascorso un anno a Milano prima del trasferimento del croato al Tottenham.

Una ricongiunzione che l'olandese ci tiene a immortalare anche sui social attraverso i quali l'ex PSV augura ai sopraccitati amici buona fortuna per la finale: "Amici, grande litgio ieri. Un in bocca al lupo per la finale" si legge nella storia Instagram in questione.