"C'è ancora molta strada da fare nella stagione, ma per l'Arsenal ormai la strada è in salita. La squadra ha tanto da rimproverarsi per la situazione attuale, hanno tenuto il passo con il City per le ultime due stagioni, senza riuscire a spuntarla". Questo il duro commento di Martin Keown, ex capitano dell'Arsenal che, intervistato dalla BBC, non risparmia le critiche alla sua ex squadra. "Nello spogliatoio ci sarà un'atmosfera pesante. L'Arsenal non si è presentato nella sua miglior versione, non ha giocato da campione e ora si sta leccando le ferite" ha detto qualche giorno prima dell'eurosfida di San Siro contro l'Inter.