L'Argentina di Lionel Scaloni ha superato quest'oggi per 2-0 l'Indonesia in un'amichevole disputata a Giacarta. L'Albiceleste si è imposta con un gol per tempo grazie alla marcature di Leandro Paredes al 38esimo e di Cristian Romero al minuto 55. Sfumato, pertanto, per i giocatori indonesiani il bonus che Erick Thohir, presidente della Federcalcio locale, aveva promesso loro nel caso in cui fossero riusciti a fermare sul pareggio i campioni del mondo: "Se vinciamo, l'Indonesia sarà straordinaria. Ma anche con un pareggio otterrete un premio", aveva detto Thohir sabato.