La Procura della Figc ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini a Marco Serra, annunciando il suo deferimento dopo quanto accaduto con José Mourinho in Cremonese-Roma. Come riportato dall'ANSA, all'arbitro torinese è stata contestata la violazione dell'art.4 del codice di giustizia sportiva e del codice deontologico dell'Aia. Ora Serra avrà a disposizione 5 giorni per presentare memorie difensive o chiedere un interrogatorio, poi scatterà il deferimento al tribunale Figc.