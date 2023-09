Dopo che l'AIA ha reso pubblico il dialogo tra VAR e arbitro del rigore non concesso al Bologna contro la Juve per fallo evidente di Iling-Junior su Ndoye, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha lanciato un appello ai protagonisti del campionato: "Capisco Thiago Motta, sarei stato arrabbiato anche io per quanto successo. Sono un uomo di calcio e lo capisco benissimo - la sua premessa a Sky Sport -. Chiedo agli allenatori di stare tranquilli e di non aggredire i ragazzi perché creano tensione su tensione: gli arbitri a fine partita sono stressati quanto i calciatori. Capisco l'amarezza, ma bisogna cercare di essere freddi, magari mordersi la lingua e parlare degli episodi dopo 12 ore.

Noi arbitri abbiamo sempre dimostrato che quando sbagliamo, lo diciamo. Vorremmo anche avere più rispetto".