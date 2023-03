Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il procuratore Davide Torchia ha risposto anche sul campionato fatto fino a questo momento dalle due milanesi Inter e Milan: "È vero, in campionato non stanno andando benissimo, ma in Champions sono arrivate ai quarti. E non è poco. L'Inter è anche in semifinale di Coppa Italia, non si può parlare di squadra allo sbando. Il Milan ha un paio di individualità importanti, ma ha un po' meno qualità".