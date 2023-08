L'agente FIFA e fondatore dell'agenzia di procura "Estilo 10" Lorenzo De Santis è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per fare il punto sul calciomercato, incoronando Inter e Milan come regine del mercato in Serie A: "Sicuramente è stato un mercato dove le milanesi l'hanno fatta da padrone. Entrambe le squadre sono riuscite a rafforzarsi molto e a rinnovarsi perché poi hanno cambiato tanto, parliamo di una decina di colpi a testa. Le prime due giornate hanno fatto capire che oggi Inter e Milan hanno molto ridotto se non addirittura annullato il gap dell'anno scorso col Napoli".

Il fattore che potrebbe stravolgere questi valori, secondo l'opinione del procuratore, è proprio l'arrivo di Romelu Lukaku alla Roma, anche se i giallorossi non sembrano una pretendente credibile per lo Scudetto anche dopo l'arrivo del belga: "Lukaku potrebbe cambiare un po' questa gerarchie perché la Roma è partita molto male... Credo che il punto di domanda sia legato alle condizioni di Lukaku, che non ha svolto la preparazione col Chelsea, e alla fragilità di Dybala, che lo ha già portato ad infortunarsi alla prima presenza domenica a Verona".

Chi ha cambiato poco e ha trattenuto quasi tutti i propri gioielli è stato invece il Napoli, capace di blindare Osimhen e Kvaratskhelia dopo aver monetizzato grazie alla cessione di Kim Min-Jae. Secondo De Santis i partenopei rimangono la squadra da battere, con la Juventus che però potrebbe "sfruttare" l'esclusione dalle competizioni europee ed inserirsi nella lotta per il tricolore: "Il Napoli ha fatto un mercato molto conservativo, riuscendo a mantenere Osimhen e Kvaratskhelia su tutti, perdendo solamente Kim. Insieme alle milanesi e alla Juventus che non avrà un impegno infrasettimanale e che probabilmente andrà a fare ancora qualcosa in queste ore di mercato, sono secondo me le quattro squadre che hanno maggiori possibilità di aggiudicarsi le prime posizioni".