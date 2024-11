Marko Naletilic, agente del centrocampista dell'Atalanta Mario Pasalic, ha parlato ai microfoni di Sportitalia.it della lotta per le posizioni di vertice della Serie A. Chi può lottare davvero per lo Scudetto? "Inter, Napoli, Atalanta, Juve e Milan. Il campionato è molto lungo ancora. Comunque darei un leggero vantaggio all’Inter, per motivi di esperienza, mentalità vincente a abitudine alla pressione che portano certe gare".