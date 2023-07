Ihor Kryvenko, agente FIFA ucraino, ha espresso il suo punto di vista sulla trattativa tra Inter e Shakhtar Donetsk per Anatoliy Trubin nel corso di un'intervista al portale locale FanDay: "La quota per il trasferimento di un giocatore dipende da molti fattori, in primis da quale squadra e a che livello gioca. Tutto viene preso in considerazione: la storia degli infortuni, la percentuale di partite giocate e perse, trofei e successi nel club e nella nazionale. È importante anche quanto sia necessario per la squadra che vuole acquistarlo. Anche il fatto che Trubin abbia solo un anno di contratto con lo Shakhtar è molto influente. Per quanto ne so, ha detto che non avrebbe rinnovato l'accordo. Non credo si sappia con certezza l'andamento della trattativa tra Shakhtar e Inter. Si può scrivere di tutto: forse non sono 10 o 20 milioni di euro, magari sono in ballo cifre completamente diverse".

Kryvenko prosegue: "Lo Shakhtar può vendere Trubin o tenerlo. Il club rischia di perderlo tra un anno a titolo gratuito, ma trascorrererebbe un'altra stagione in squadra. Può ancora giovare allo Shakhtar sia in Champions League che in Premier League. Forse grazie a lui diventeranno campioni, ma senza di lui no. I nostri club di solito sono molto restii a lasciare andare i giocatori, anche se manca un anno di contratto. Tutti contrattano sempre per molto tempo, nessuno ha fretta. I club occidentali vogliono risolvere i problemi più velocemente. Questo fatto non è né buono né cattivo, è solo un dato di fatto. Penso che la questione del trasferimento di Trubin sarà decisa in prossimità della chiusura del mercato estivo. Ora il processo di negoziazione è solo all'inizio. L'Inter considera anche altri portieri. Un calciatore vale quanto pagheranno per lui. Ma quando manca solo un anno alla fine del contratto, è necessario valutare seriamente i rischi. Dopotutto, un giocatore può generalmente andarsene come free agent. Pertanto, mi asterrò dal prevedere l'importo del trasferimento all'Inter, ma concorderò approssimativamente con il costo stimato di Trubin. Quando i calciatori ucraini saranno equiparati ai giocatori comunitari, allora sarà più facile valutare un calciatore in termini di indicatori oggettivi".