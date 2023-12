Nel corso dell'intervista rilasciata a 'Cronache di Spogliatoio', l'AD Sport dell'Inter, Beppe Marotta, ha anche rivelato qual è stato l'acquisto meno quotato che poi si è rivelato un grande affare e il manager non ha avuto dubbi: "Ci sono molti esempi. Quello più recente è quello di un grandissimo professionista che giocato in Nazionale e che si chiama Matteo Darmian.

È un ragazzo che Ausilio ed io abbiamo preso per pochissimi soldi e oggi invece è un giocatore che vale molto molto di più di quanto l'abbiamo pagato, è uno di quelli che stimo di più per la serietà che ha e per un’insieme di valori. Vi auguro di prenderlo come esempio, Matteo è un ragazzo che piano piano ha dimostrato il suo valore senza che i giornali e le televisioni gli abbiano dato tanto spazio".