Ruud Krol, ex calciatore del Napoli e dell'Ajax, ha battezzato con entusiasmo l'arrivo di Davy Klaassen all'Inter parlando alla gazzetta dello Sport: "Ottimo giocatore, entra negli ultimi 16-18 metri facilmente, fa sempre gol e gioca sempre in avanti. Il miglior posto per lui è dietro la punta, perché ha senso della rete con i suoi inserimenti. Quando la sua squadra è in difficoltà lui segna il gol decisivo, questa è la sua grande forza, come l'intelligenza in campo. Può giocare in ogni zona del centrocampo, ma il meglio lo dà quando attacca".