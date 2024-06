In un'intervista rilasciata al quotidiano Le Parisien, il difensore del Barcellona e della Nazionale francese Jules Koundé ha affrontato il tema delle critiche ricevute negli utlimi tempi da lui e da Benjamin Pavard relativamente alle performance come esterni destri, in un ruolo che non è propriamente il loro:" Questo ruolo, è vero, fa molto discutere perché io e lui non siamo terzini di formazione. Ma abbiamo certe qualità e soprattutto, con il duro lavoro, progrediamo. Le critiche, ovviamente, le sentiamo. Mentirei se dicessi che non ho letto né visto nulla. La critica fa parte del lavoro, anche quando a volte è dura o ingiusta. Quando sono irrispettose, quando prendono di mira qualcosa di diverso dal giocatore, per me hanno davvero meno importanza. Qualunque cosa accada, cerco di rimanere concentrato sul mio lavoro, su quello che devo fare, su quello che posso controllare e poi vado avanti".