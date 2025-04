Andrea Zanchetta, tecnico della Primavera dell'Inter, commenta a caldo la sconfitta contro la Lazio maturata pochi giorni dopo la bruciante eliminazione in Youth League. Ecco quanto raccolto da FcInterNews.it.

Quanto è stato difficile ripartire dopo la delusione della Youth League?

"Difficile è stato difficile, perché è innegabile che abbiamo speso tante energie fisiche e mentali per la competizione. Non era facile, soprattutto poi affrontando una squadra che ti concede pochi spazi e che pensa a ripartire e basta. Abbiamo avuto poche occasioni rispetto al solito, le volte che potevamo mettere bene la palla abbiamo peccato tecnicamente. Abbiamo creato poche occasioni nitide da gol".

C'è qualcosa che le è piaciuto di meno? Da cosa ripartire?

"Drammi per una sconfitta non siamo abituati a farne, anche perché venivamo da un ottimo periodo in campionato. Se si pensa sempre che devi vincere tutto siamo fuori realtà e fuori contesto. La cosa che si può fare meglio è la qualità negli ultimi 18 metri, ne abbiamo molta di più i quella mostrata oggi. Mi è piaciuto invece il fatto che, pur venendo da tre giorni difficili, i ragazzi hanno mostrato carattere cercando di condurre la partita. Non dico di dominarla, perché non è la parola giusta, ma la voglia di giocare sempre nella metà campo avversaria e di fare fatica per creare gioco. Queste sono cose positive che i ragazzi devono continuare a conservare se vogliamo continuare a resta lassù".

