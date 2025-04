Tanti episodi arbitrali in Parma-Inter, ma alla fine Doveri ne esce bene come sottolinea Calvarese su Tuttosport.

"Dubbi iniziali sul gol dello 0-2 di Thuram: il francese cicca il pallone che si alza, poi sembra toccarlo col braccio prima che finisca in rete. Se così fosse stato, la rete sarebbe stata da annullare: non si può segnare dopo un tocco di braccio, seppur involontario. Tuttavia, dalle immagini trasmesse a fine partita sembra proprio che ci sia "aria", e cioè spazio, tra il braccio e il pallone - puntualizza l'ex arbitro abruzzese -. Il Parma chiede due rigori. Il primo: su un pallone conteso, Mkhitaryan prova a rinviare il pallone; Ondrejka tenta di disturbare l'azione cercando di arrivare sul pallone, che viene però colpito in maniera piena da Mkhitaryan, tanto da essere spazzato. Forse Mkhitaryan colpisce anche una par- te dello scarpino di Ondrejka, a mio giudizio non fallosamente. Il secondo: un lieve appoggio di Carlos Augusto sulla schiena di Camara, non fallosa".