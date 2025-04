Con la vittoria nel derby contro la Sampdoria, lo Spezia ha nuovamente accorciato sul secondo posto del Pisa, distante ora 5 lunghezze. Decisiva la doppietta di Gianluca Lapadula, che in conferenza stampa ha parlato così della convivenza con Pio Esposito, centravanti di proprietà dell'Inter: "Con Pio mi trovo benissimo. Quando si gioca a due punte una deve vivere per l’altra. Comunque mi trovo bene anche con gli altri centravanti. Il mister lavora tanto per farci stare bene insieme”. Le parole sono state riprese da CalcioSpezia.it.